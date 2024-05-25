アーノルドグッドラック　Arnold Goodluck バングル　リング

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ナバホ族では有名なベテランアーティスト、アーノルドグッドラックのリングとバングルのセットになります。リングを先に購入し、そのデザインや幅、厚みなどを合わせてバングルをオーダーした別注品になります。バングルは届くまで半年程時間が掛かりました。オーダーなどは現在、円安、インフレの影響でだいぶ値段が上がっていると思います。確実に1点物になります。【バングル\u0026リング共通】▪️アーティスト:ArnoldGoodluck▪️素材:sterlingsilver▪️幅:約7mm▪️厚み:約3mm▪️付属品:無【バングル】▪️内周:約13.7cm※私の手首は15.5cm〜16cmです。※お直し持っていけば多少は調整出来ると思います。▪️開口部:約2.1cm▪️購入価格:約70,000円【リング】▪️サイズ:約14号▪️ホールマークスレ有り▪️購入価格:約30,000円※素人測定の為、参考程度にお考え下さい。※インディアンジュエリー特有の初期傷や酸化などご了承下さい。ご理解頂ける方のみお願い致します。如何なる場合も返品は対応致しかねます。不明点はご質問お願い致します。検索ワード#サンシャインリーブス#ゲーリーリーブス#ゲイリーリーブス#インディアンジュエリー#ゴローズ#ブルースモーガン#ドノヴァンキャドマン#ハワードネルソン#パトリシアベドニー#シルバーアクセ#ナバホ#ナバホ族#インディアンジュエリー#indianjewelry#ネイティブ#native#Navajo#トーマスカーティス#ジェニファーカーティス#ThomasCurtis#JenniferCurtis#アニーリスター#ペリーショーティー#ギブソンネズ#スティーブンＪビゲイ#マルコビゲイ#ジェイソンタカラ#doo-bop#ドゥーバップ#ロンハーマン#RonHerman#ジャーナルスタンダード#journalstandard#ロフトマン#loftman#ユナイテッドアローズ#UNITEDARROWS#BEAMS#ビームス#RRL#ダブルアールエル#ラルフローレン