♡おすそ分けファイル\u0026BOX オーダーページ♡

♡おすそ分けファイル オーダーページ♡作品例もご覧くださいませ♡①BOOK型おすそ分けファイル 3,800円※受付休止中縦20×横15×マチ5ページ6薄型ファイル込み②おすそ分けボックス Ａ:おおよそ縦20.5×横15.5×高さ5→3200円(中身無2500円)Ｂ:おおよそ15×15×5→2800円(中身無2100円)③収納引き出しBOX(1段)おおよそ縦15×横21×高さ6→2800円(中身無2300円)④おすそ分けBOXset中身込3500円大→おおよそ縦20.5×横15.5×高さ5横長→おおよそ縦7.5×横19×高3.5薄型ファイル→縦18×横13×マチ1見開きタイプ⑤フタ箱タイプBOXＡ:おおよそ縦15.5×横15.5×高さ5.5→4000円(中身無3300円)Ｂ:おおよそ縦13.5横18.5×高さ5.5→3700円(中身無3000円)⑥蛇腹ファイル ※要相談縦15×横20×マチ5通常ペーパー15ポケット(中身無)→1800円トレペ15ポケット(中身無)→2500円⑦蛇腹ファイル マステ用横長※要相談縦11×横29×マチ4通常ペーパー15ポケット(中身無)→3000円♡他、応相談送料、手数料込み＊中身は基本的に選択不可ご希望の番号をコメントくださいませ。専用ページ作成後、詳細をお伺い致します♡作業お時間→大体10-14日程＊こちらからのコメントに5日間返答がない場合、オーダー自体をキャンセルさせて頂きます。#おすそ分けファイル #おすそわけファイル #おすそわけ #おすそ分け #デザインペーパー#デザペ#メモ#紙モノ #おすそ分けBox#おすそ分けボックス #フリップトップボックス#蛇腹 #人物ステッカー #マステ#マスキングテープ #海外作家



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