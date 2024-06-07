『値下げ３』長椅子　ベンチ　ダイニングチェア

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子供が、小さい時にダイニングで使っていた長椅子です。非常に気に入ったものですが、使う場面がなく納戸にしまってあるものです。同一仕様のテーブルは、今も使ってます。メーカー・材質等は、忘れましたが、非常に滑らかで重厚感もありガタツキ等は、ありません。それなりにいい商品だと思います。座面等には、写真にあるように多少の傷があります。ザックリ寸法長さ…1650幅…385座面板厚…40座面高さ…405引き取り、自力配送、メルカリ便の選択になります。引き取り、自力配送の場合の引渡し場所は、埼玉近郊で配送費含めご相談となります。今回の表示の販売価格は、引き取り前提となります。 お近くであれば、お気軽に現物確認如何でしょうか？