7742 RC NIPPON TOKI KAISHA プレート\u0026深皿 2枚セット

ご覧いただき誠にありがとうございます。当方のプロフィールに取引について詳細や注意事項が記載しておりますので、そちらもご確認の上でご検討をお願い致します。\u003c7742RCNIPPONTOKIKAISHAプレート\u0026深皿2枚セット皿薔薇ローズ\u003eのご紹介です。外形寸法:プレート29.5×22×高さ2.8cm深皿26.7×19.5×高さ6.3cm※寸法や重量は実測値ですので誤差が生じる可能性があります\u003cコンディション＞若干の傷はありますが目立った損傷は見当たりません。\u003c付属品\u003e画像のもので全てになります。・秦野市の当方倉庫で直接引き渡しも可能です。詳しくは当方プロフィールをご確認ください。プロフィールの記載内容をご了承頂けた方のみ対応可能です。検索用ワードRCNIPPONTOKIKAISHAプレート\u0026深皿2枚セット皿薔薇ローズ



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