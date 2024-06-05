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フランネルソファ　PIVO2.5人掛け
商品番号 P60448011204
商品名

フランネルソファ　PIVO2.5人掛け
ブランド名 フランネルソファ
特別価格 税込 24,130 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FLANNELSOFAフランネルソファPIVOピヴォ2.5人掛け10年ほど前に青山店で購入しました。今年8月にクリーニング済みオプションの肘置きクッション付き引き取りも対応いたします。コンセプトはリビングとダイニングを\u20281つに繋げるソファ。背の「抜け」によって、ソファ背面から座り込むことが可能に。リビングダイニングでは、それぞれのエリアをスムーズに繋ぐことができます。\u2028このソファを置くことで、自然に人が集まる。暮らしの中心にあるソファとして。PIVOはコミュニケーションを大切に考えたソファです。ポジティブなビタミンカラーサイズ幅180cm奥行86cm高さ60cm
http://narcologia.ru/goods/interconnect561870.html
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