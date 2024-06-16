ソファー3人掛ハイバック弾力自由レイアウトL字ソファー肘付きソファー【ベージュ

Description・素材クッション材：ウレタンフォーム、Sバネ、ウェービングベルト、シリコンフィル張り材：ポリエステル構造部材：木材・商品サイズ202*83*132cm・梱包数2・梱包サイズ梱包1：約129.5×79×48cm梱包2：約133×73.5×47.5cm・重量（N.W.）梱包1：37.5kg梱包2：32.5kg・重量（G.W.）梱包1：41kg梱包2：36.5kg・組立品/完成品組立品・耐荷重200kg商品の説明：u01広々設計でゆったりリラックスできる幅約202cmの大型ソファセット、ゆったり座れます。家族と過ごす憩いの場として、リラックスできる安定したグランドサイズ。u02やっぱり重宝。多目的に使用できる万能オットマン家族の構成やライフスタイルによって、ソファのレイアウトは様々に変化できます。u03ヘッドレストで、首までしっかり支える安定感好みの位置に自由に配置し、心地よく頭を預けることができます。u04ミニクッション×3付属ソファーと同じカラーのミニクッション三個が付きます。横になるときの枕にしたり、腰当てとしてもお使いできます。あるのとないのとでは満足度も変わるマストアイテムです。u05離れられない座り心地耐久性と座り心地を両立させる為、硬さや密度の異なるウレタンを組み合わせ、ソファにあった絶妙なバランスの座り心地を追求しています。u06肌触りの良いファブリック生地ファブリックは肌触りも良く通気性に優れ、一年通して快適にお使いいただけます。u07重厚感のあるソフトレザーソファーの下部分はPVC素材で、本革のような重厚感があり、高級感溢れる。u08メンテナンスはしやすく、カバーは取り外してクリーニングできます毎日休憩する癒しの場所で、清潔も大事です。u09細かいところまでのこだわり①キズ防止フェルト付きます②2wayで楽しめます③ワイドサイズの肘掛けu10しっかりした内部構造：高品質な素材の結晶①フレーム：しっかり乾燥させた木枠は、重量感のあるソファの基盤。②Sバネとウェービングテープ：立ち上がりや、座る人の姿勢の変化をサポート。③ソファ同士の位置ズレを軽減、台座の下にジョイントシート付属。



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