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パイレックス　小プレート
商品番号 T51837073205
商品名

パイレックス　小プレート
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビンテージパイレックスブレッド＆バタープレート４枚セット大きな汚れも傷もありませんが細かな擦り傷があります、古い物ですその点はご理解してください、完品をお望みの方はご遠慮ください。サイズ直径約　17,3cmお皿/お椀/デザート食器...セット(3つ以上),小鉢カラー...ブラウン　白
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