パイレックス　小プレート

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商品詳細
ビンテージパイレックスブレッド＆バタープレート４枚セット大きな汚れも傷もありませんが細かな擦り傷があります、古い物ですその点はご理解してください、完品をお望みの方はご遠慮ください。サイズ直径約 17,3cmお皿/お椀/デザート食器...セット(3つ以上),小鉢カラー...ブラウン 白
http://narcologia.ru/goods/interconnect908870.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose677940.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial469816.html
SHOP偶然と必然の間 PYREX PLATE FIGURED-GLASS15cm MADE IN JAPAN
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SHOP偶然と必然の間 PYREX PLATE 15cm MADE IN JAPAN(1)
SHOP偶然と必然の間 PYREX PLATE FIGURED-GLASS15cm MADE IN JAPAN
PYREX パイレックス ミルクグラス スモールプレート 15cm 皿 プレート 割れにくい 軽量 電子レンジ対応 食洗機対応 強化ガラス ジャストホワイト PXMK-SP15-JW/JP 6枚セット CP-1857
SHOP偶然と必然の間 PYREX PLATE 15.5cm FLOWER MADE IN JAPAN
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