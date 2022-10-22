新品未使用　スタバ　ハロウィン限定　タンブラー

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本日発送可能です。送料、手数料込みのお値段となります。こちらの商品サイズがかなり大きく送料がかかってしまうため、ギリギリのお値段設定となります。お値下げはいたしかねます。ハロウィン2023ロゴコールドカップタンブラーバンピーグローインザダーク710ml暗闇で光るコールドカップタンブラーバンピーとはバンプ（凸凹）を意味し、ユニークで特徴的な表面加工が魅力のタンブラーです。本体部分が暗闇で光る仕様になっています。触っても見ても楽しい商品で、ハロウィンシーズンを盛り上げます。冷たいドリンク専用です。ドリンクチケットはつきません。希望のかたは+770円でお付けいたします！サイズ(幅×奥行き×高さ)ストロー有（無）10.4x10.4x27.5(22.8)cmお皿/お椀/デザート食器...その他カラー...パープルグラス/カップ/酒器...タンブラー