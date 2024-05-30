有田焼　しん窯　青花　小判プレート　２枚

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こちらも購入して洗って収納しておりました。とても可愛い柄で気に入っていたのですがなかなか使用する機会が無いので出品致します。未使用品ですが、自宅保管品にご理解頂けましたら宜しくお願い致します。サイズ約26.5cm×約18cm高さ約2.8cmカラー···ホワイト