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商品詳細
☆陶芸家 柴山勝☆作 汲出 酒器 かなり前に渋谷の黑田陶苑さんで、母が購入させて頂きましたメダカが7匹泳いでいます！未だ、水も通していませんが、お酒等注ぐとメダカ達が泳ぎ回りそうな気がします！大事にし過ぎて仕舞ったままでしたので、お好きな方にお使い頂けると嬉しいです。サイズ径 8.7㎝ 高さ 6.5㎝
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