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陶芸家　柴山勝☆作　汲出　酒器
商品番号 W27811415339
商品名

陶芸家　柴山勝☆作　汲出　酒器
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆陶芸家　柴山勝☆作　汲出　酒器　かなり前に渋谷の黑田陶苑さんで、母が購入させて頂きましたメダカが7匹泳いでいます！未だ、水も通していませんが、お酒等注ぐとメダカ達が泳ぎ回りそうな気がします！大事にし過ぎて仕舞ったままでしたので、お好きな方にお使い頂けると嬉しいです。サイズ径　8.7㎝　高さ　6.5㎝
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