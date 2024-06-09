◼️クラッシュゲート◼️ダイニングチェア◼️ログ◼️送料込 ...

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商品詳細
ご覧いただき誠にありがとうございます。【クラッシュゲート◼️ダイニングチェア◼️ログ◼️ヴィンテージブラック】のご紹介となります。★モデルルーム展示品となります！◆コンディション【S】◆付属品【写真の物が全てとなります】S：新品、未使用品A：中古品だが使用感少ない美品B：やや傷や汚れあり、全体的には程度良好C：傷や汚れ、使用感ありD：年代物、アンティークE：ジャンク～商品情報～ヴィンテージレザー調に加工された風合いのあるPU座面、黒の細脚の組合せがモダンな印象のチェアです。カラーバリエーションが豊富なので組み合せも楽しめます。 ●商品サイズ幅47.5×奥行54.0×高さ73.0cm●座面高45.0cm●色ヴィンテージBK●材質PUレザー(ABS樹脂)/スチール●商品重量6.00kg⚠️基本的には、NC/NRとなります。他にも家電製品や家具・雑貨など、様々な商品を出品しております✨是非覗いていってください。まとめてご購入いただける方はお値引きいたします！◾️#KB家具ページ◾️#KB全出品ページ #CRASHGATE#クラッシュゲート#Kotatiques#ノットアンティークス#アイアン#スチール#アクメファニチャー#ジャーナルスタンダードファニチャー#インダストリアル#チェア#ダイニングチェア
http://narcologia.ru/goods/tenet152363.html
http://narcologia.ru/goods/financier855360.html
http://narcologia.ru/goods/capitation144508.html
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ログ ダイニングチェア ヴィンテージ アッシュ
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NOR ATOM CHAIR / ノル アトム チェア（ブラウン）
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バーチェア 関家具 ログ ハイチェア クラッシュゲート 2脚セットの通販 ...
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