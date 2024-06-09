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- 森陶房 三島角皿 1枚
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商品詳細
森陶房の三島焼き 角皿 グリーンの三島はなかなかないと思います。一目惚れで購入したのですが、使うことなく時間が過ぎ食器棚整理のため出品いたします。だし巻き、焼き魚などにいかがでしょうか？定価は8800円です染付染付け芙蓉手微塵唐草有田焼伊万里焼子染付骨董古美術九谷焼
http://narcologia.ru/goods/manufacture964341.html
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