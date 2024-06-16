マグカップ　アスティエ・ド・ヴィラット

マグカップアスティエ・ド・ヴィラット持ち手部分、２箇所 ヒビあり!取れてはいませんが、そのままの使用をすると取れると思われます。全体的にきれいな形です。ガタツキ無く、安定した底面です。多少、使用しておりましたのでユーズド品です。漂白済み金継ぎ等、お直ししてお使い頂ける方がいらしゃいましたら‥ご検討宜しくお願い致します。



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