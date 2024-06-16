⭕️無印 ビーズクッション 大 新品カバー付き

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無印良品の【体にフィットするソファ】のクッション本体とブラウンのカバーと未使用のグレーのカバーの2枚セットです。(グレーのカバーは開封しておりますが未使用です。写真5枚目)人をダメにするクッションです。幅６５×奥行６５×高さ４３cm。別宅での使用の為、使用回数少なめです。自宅保管のため、ご理解いただける方のみご購入よろしくお願いいたします。状態はお写真でご確認頂ければと思います。喫煙者なしペットなし梱包材はリサイクル品になると思います。購入価格本体12980円ブラウンカバー2980円グレーカバー2980円合計18940円以下無印公式サイトから。定価:12980円➕カバ−2980円商品仕様原産国・地域側生地、内側カバー：中国、本体：日本仕様・混率 本体・中袋：ポリエステル１００％、詰め物：微粒子ビーズ（ポリスチレン）、カバー・側生地：ストレッチ素材部分（ポリエステル１００％）・織物部分（綿１００％，オーガニックコットン１００％使用）仕上がりサイズ 幅:65.00,長さ:65.00,マチ:43.00,仕上がりサイズ重量詰め物重量:5.70kg,テイスト···シンプル・ベーシック、ナチュラルカラー···ブラウン