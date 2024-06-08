

unico/ソファ/カバー2カラー(グリーン、グレー)



unico/ソファ/カバー2カラー(グリーン、グレー)



ALBERO(アルベロ) カバーリングソファ 2シーター チークカラー



ALBERO(アルベロ) カバーリングソファ 2シーター チークカラー ...



unico/ソファ/カバー2カラー(グリーン、グレー)



【ペット対応生地】 ALBERO(アルベロ) カバーリングソファ 2シーター チークカラー



unico/ソファ/カバー2カラー(グリーン、グレー)



ウニコ unico ヴィスカ VISKA 2シーターソファ カバーリング オーク材 ...



ウニコ / unico



ウニコ unico アルベロ ALBERO 2シーター カバーリング ソファ チーク ...



unico/ソファ/カバー2カラー(グリーン、グレー)



ペット対応生地】 ALBERO(アルベロ) カバーリングソファ 2シーター ...



ALBERO(アルベロ) カバーリングソファ 3シーター ウォールナットカラー ...



ウニコ unico アルベロ ALBERO 2シーター ソファ チークカラーフレーム ...



ALBERO(アルベロ) カバーリングソファ 2シーター チークカラー ...

unicoKIRP(キルプ)カバーリングソファ2シーター❶グリーン❷グレー3年ほど使用しました。状態は全体的に綺麗ですが、多少の傷ありです。(5枚目写真参照)お渡し方法❶直接お渡し→中央区まで車で受け取りに来れる方❷ヤマト大型家具配送→掲載金額に加えて配送料をお願いします。例)東京1.1万円/大阪1.3万円/福岡1.8万円以下公式HPより北欧ヴィンテージのディテールを取り入れたローソファ。ほどよい硬さと、低めの座面で長時間でもゆったりとくつろげます。オーク材を贅沢に使った幅広のアームは、本やリモコンなどを置くのに便利です。KIRPカバーリングオットマンと組み合わせると、よりゆったりとくつろげます。商品コードU13450162015019Z0022サイズW1500×D762×H707(SH360)(mm)カラーグリーン材質カバー：ポリエステル背：ウレタンフォーム・フェザー座：ウレタンフォーム・Sバネ・ウェービングテープフレーム：オーク仕上げフレーム：ウレタン樹脂塗装重量商品重量：約28kg備考付属：脚部フェルトカバー：手洗い・ウォッシャブル・ドライクリーニング可