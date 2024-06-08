マエバタ　前畑うつわ館オリジナル　葉型トレー　5枚セット　アンティーク①

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実家のフルリノベーションを行うために設置している家具等を出品しています。マエバタ葉型トレー5枚セットを出品します。お客様が来た時や家族で団欒の時に和菓子やチョコレートを載せて出すと素敵だと思います。マエバタうつわ館のオリジナル商品。マエバタは、1946年(昭和21年)多治見市創業の会社です。美濃焼の古き良き伝統を継承しながら、新しいスタイルが追及されていて、モチーフを活かした柔らかなタッチが特徴の商品です。■商品状態・全体的に綺麗です。・長期自宅保管のため、私の方で見つけきれていない細かい傷などがあるかもしれません。・神経質な方のご購入はお控えくさいませ。気になる事がございましたら、お気軽にお問い合わせください。(上述のコメントはあくまで当方の基準ですので、最終判断は写真にてお願い致します。)■サイズ(約)幅13cm×奥行5cm×高さ1.5cmカラー···ホワイトお皿/お椀/デザート食器···セット(3つ以上)、豆皿、菓子椀素材···陶磁器(セラミック)皿/プレート形状···その他#昭和レトロ