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昭和レトロ 未使用 デザートカップ 5個セット チューリップ 佐々木東洋ガラス
商品番号 M49174115273
商品名

昭和レトロ 未使用 デザートカップ 5個セット チューリップ 佐々木東洋ガラス
ブランド名 トウヨウササキガラス
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用ですが長年自宅保管していたものになります。箱はありません。サイズ直径約9.5cm高さ約8cm素材...ガラスデザート食器...5セットお皿/お椀/デザート食器...セット(3つ以上)お皿/お椀/デザート食器...セット(3つ以上),食器セット
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