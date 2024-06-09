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- 昭和レトロ 未使用 デザートカップ 5個セット チューリップ 佐々木東洋ガラス
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商品詳細
未使用ですが長年自宅保管していたものになります。箱はありません。サイズ直径約9.5cm高さ約8cm素材...ガラスデザート食器...5セットお皿/お椀/デザート食器...セット(3つ以上)お皿/お椀/デザート食器...セット(3つ以上),食器セット
http://narcologia.ru/goods/sepulchral346732.html
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