Kartell/カルテル マダム ワールド オブ エミリオ プッチ

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商品詳細
2022年１月購入ディスプレイ用として購入しましたが模様替えの為出品致します。水をこぼした時にうっすらシミになりましたがそれ以外は特に傷汚れなどなく綺麗なお品です。シミ 写真4枚目を参考薄ら線のようになってます。サイズ幅55cm奥行52.5cm高さ80cm座面高：46cm重量8.2kgラクラク家財便で送らせて頂きます。
http://narcologia.ru/goods/rebellion804478.html
http://narcologia.ru/goods/waveform174017.html
http://narcologia.ru/goods/navigate974730.html
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マダムワールドオブエミリオプッチ｜Kartell｜カルテルオフィシャル ...
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マダムワールドオブエミリオプッチ｜ トーヨーキッチンスタイル公式 ...
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【kartell/カルテル】MADAME マダムワールドオブエミリオプッチ, ダイニングチェア/エミリオ・プッチ/SFCH-K5838/椅子/4本足【RCP】-シンワショップ本店 （ShinwaShop）
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Kartell MADAME WORLD OF EMILIO PUCCI / カルテル マダム ワールド オブ エミリオプッチ（ミラノ × ブラック脚）
マダムワールドオブエミリオプッチ｜Kartell｜カルテルオフィシャル ...