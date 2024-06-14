ファイヤーキング チェック ペア スタッキングマグ

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商品詳細
Fire-Kingファイヤーキングチェックペアスタッキングマグアメリカのお土産にいただきましたが使用機会がないので出品します。特に目立った汚れや傷などはないと思いますが、ヴィンテージのためご理解のうえご購入ください。状態は写真の通りです。高さ約9cmプチプチに包みダンボールで発送予定です。#スタッキングマグ#ヴィンテージ
http://narcologia.ru/goods/Lincoln658102.html
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