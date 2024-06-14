高反発 マットレス 敷布団 ベッドマット シングル（97*195*5cm)

♡新品未使用♡即購入OK♡フォロー割あります♡複数お買い上げはおまとめ割♡リピート割ありますお気軽にコメントください↓↓↓ぜひチェックして下さい#きまじめインテリア【二層構造設計】独特な二層構造、上部の2cmはかなり柔らかい緩衝層(40ニュートン)、底部の3cmはやや硬めの支持層(180ニュートン)で、人体の黄金曲線に沿った15度の黄金睡眠角度を作成し、快適さと睡眠の質の向上につながります。【高反発、99.5%復元率】高反発スポンジを採用し、普通のスポンジより密度が高くなり、底つき感が無いです。99.5％の復元率で、ベットマットレスの耐久性を高めて、長時間に使っても、弾力性を維持することができます。【非温感記憶綿技術】非温感記憶綿技術を採用、環境の温度変化による製品の柔らかさや支持力に影響せず、一定の支持力を維持でき、良い睡眠姿勢を身につけることに役立ちます。【ラベンダースポンジ採用】アメリカのラベンダーを使用しており、すがすがしい香りを放ちます。入眠の時間を早めるのに効果的です。深睡眠の時間を一晩に43.5分延長し、睡眠の質を向上させます【ディテールこだわりのカバー】インナカバーが付き、本体の劣化を防ぐと同時に、Ag+抗菌加工も採用して抗菌力を強化します。外側カバーがファスナーが付き、簡単に着脱し、洗濯でき、清潔を保つこともラクラク。40%レーヨン+60%ポリエステルの素材で、底に滑り止め付き、やさしい肌触り、消臭、ダニ除去、通気性が対応します。$$8870C7334-1406マットレス高反発敷布団ベットマット厚さ5cm二層構造ラベンダースポンジ非温感記憶綿技術ダニ除去Ag+抗菌シングル(97*195*5cm)他にもいろいろ出品中です。よかったらご覧ください#まじめに出品中



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