期間限定値下げMr.Children ポスター　ステッカー付き



Mr.Childrenミスチル miss you配送用梱包材＆ミニステッカー



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Mr.Childrenアルバムmissyouミスチル告知用の非売品ポスターB2サイズになります。丸めた状態で、輸送中の水濡れや破損に配慮し梱包いたします。暗所にて保管、画鋲跡無し、向かって右側に若干ダメージが見られます。また、人が直接触って作業するお品物であるため細かい点を気にされる方のご購入はお控えください。購入特典のステッカーもお付けします