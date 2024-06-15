◇値下げ◇ニトリ 二人掛け布製ソファ ブラウン

自社配送料半額キャンペーン中です！！一都三県、通常配送料1万円のところ今だけ！5000円で配送致します！ニトリ2人掛けソファ◆サイズ(約)幅145㎝、奥行き85㎝、高さ78㎝座面奥行き52㎝、座面高さ40cm◆色ブラウン◆コンディション状目立った汚れなし、少々毛玉があります7枚目ご覧くださいヘタリ感じません写真をよくご確認いただき中古である事をご理解の上ご購入ください神経質な方はご購入をお控えくださいこちら大型家具のため基本的には直接引き取りをさせて頂いております。引き取り場所は当社倉庫のある、【横浜市中区、東京都江東区】になります。一部地域を除く一都三県10000円で自社配送しております今なら半額キャンペーン中※一都三県以外はたのメル便での対応になる為配送料¥18500がかかります。たのメル便をご利用の場合、一言お声掛け下さい。



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