ファイナルファンタジー7リメイク　発売記念くじ G賞　ミニフィギュア7種セット

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ご覧頂きありがとうございます。こちらのお品物は、FINALFANTASYVIIREMAKEファイナルファンタジー7リメイクFF7リメイク発売記念くじよりG賞ミニフィギュア全8種のうちの7種セミコンプリートセットです。7点全て開封品となります。自宅保管につき、部分的にスレ等あります。初期傷、塗装ムラ、わずかな事でも気になる方、神経質な方はご購入をお控え下さいませ。クラウドバレットティファエアリスレッドXIIIレノセフィロスクラウド、ティファ、レッドXIIIはブリスターケース付きです。シークレット以外の7種セットで写真に写っている物が全てとなります。美品ではありますが、あくまでも自宅保管における中古品である事をご了承の程、お求め下さいませ。人気ゲームタイトル···ファイナルファンタジー7フィギュア種類···コレクションフィギュアスケール···ノンスケール