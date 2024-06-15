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ファイナルファンタジー7リメイク　発売記念くじ G賞　ミニフィギュア7種セット
商品番号 B88579554374
商品名

ファイナルファンタジー7リメイク　発売記念くじ G賞　ミニフィギュア7種セット
ブランド名 スクウェアエニックス
特別価格 税込 3,453 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。こちらのお品物は、FINALFANTASYVIIREMAKEファイナルファンタジー7リメイクFF7リメイク発売記念くじよりG賞ミニフィギュア全8種のうちの7種セミコンプリートセットです。7点全て開封品となります。自宅保管につき、部分的にスレ等あります。初期傷、塗装ムラ、わずかな事でも気になる方、神経質な方はご購入をお控え下さいませ。クラウドバレットティファエアリスレッドXIIIレノセフィロスクラウド、ティファ、レッドXIIIはブリスターケース付きです。シークレット以外の7種セットで写真に写っている物が全てとなります。美品ではありますが、あくまでも自宅保管における中古品である事をご了承の程、お求め下さいませ。人気ゲームタイトル···ファイナルファンタジー7フィギュア種類···コレクションフィギュアスケール···ノンスケール
http://narcologia.ru/goods/competitive941181.html
http://narcologia.ru/goods/moisture385369.html
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