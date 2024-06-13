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[美品】ライトブルーソファ　2〜3人掛け
商品番号 B46314115167
商品名

[美品】ライトブルーソファ　2〜3人掛け
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 16,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

150×75×85素人採寸飽きのこないお部屋に馴染みやすいライトブルーのソファ宅配業者の方が、購入者様ご希望の設置場所までお運びする発送です。ご検討よろしくお願いします
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