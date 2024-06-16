【ダークパプール】マッサージベッド 折りたたみ コンパクト 超軽量 マッサージ台

【商品仕様】商品サイズ：使用の時：幅186×奥行52.5×高さ42-61cm収納の時：幅84×奥行52×厚み14cm静止耐荷重：約90KG素材：本体：PVC（合成レザー）+ウレタンフォーム脚：天然木カラー:ダークパプール WF294205GAA生産国:中国組立品/完成品:組立品【おススメポイント】【お手入れがしやすいレザータイプ】なめらかな手触りＰＵレザーは高級感といい肌触りが兼ね備える上、水や汚れに強く、耐久性も優れて、お手入れも簡単です。長時間の作業も快適に行えます。【7段階の高さ調節可能】簡単に高さ調節可能。【使いやすい折り畳めるタイプ】使わない時は折りたたんで収納できる便利な折りたたみベッドです。ワンルームやコンパクトなお部屋にも置きやすい省スペース仕様です。【アームレスト付き】楽な姿勢でリラックスできます！



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