r158r87 アメリアヴィンテージ 伝統的な機能美を持つ ウィングバックチェア

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重厚感のあるフォルムに抜群な座り心地！！WINGBACKCHAIRU.S.A■サイズ：(約)幅86.0㎝ 奥行76.0㎝ 高さ107.0㎝ 座面高51.0㎝■状 態：経年による若干の使用感と日焼けがみられます。 クッションはヘタリも感じない程度です。 大きく目立ったダメージはございません。 詳細は写真でご確認ください。※神経質な方・完璧をお求めの方はご購入をお控えください。 商品写真に関しまして、PC環境や撮影状況等により色合いが実物と若干異なる場合がございます。また、サイズに関しましても若干の誤差が生じる場合がございます。ご理解・ご了承の上でのご購入をお願い致します。【発送方法】ヤマト運輸（らくらく家財宅急便D）【追跡あり・補償あり】※兵庫県より発送致します。※日時指定がございましたら、5日営業日後よりご指定承ります。※北海道・沖縄など一部配送対象でない地域がございます。 離島に関しましても配送出来兼ねる地域がございます。 コメント欄よりお問い合わせください。【営業時間・お休みについて】平日午前9：00～午後18：00までが営業時間となっております。土日・祝日は定休日となっております。週明け、もしくは翌平日のご連絡、商品発送になります。また長期休みの場合もございますので、ご対応が遅れることがあるかと思いますがご了承くださいますようよろしくお願い致します。【LIVINGHOUSEeclat.メルカリ店】#livinghouse_eclat#リビングハウス エクラ#人気#ヴィンテージ#ソファ#アメリカ製#ハイバック