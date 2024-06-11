A131 アゲートジオード三本脚の銭蛙 カエル置物

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【商品説明】アゲートジオード三本脚の銭蛙カエルサイズ：約79.0×55.0×63.0mm重さ：約231g産地：マルビナス高品質 水晶 さざれ石 200gシトリン 原石 130g【ガラス皿は付きません】贅沢な幸運を招く、アゲートジオード三本脚の銭蛙カエル置物が登場しました！この置物は、アゲートジオードの美しさと中国神話の銭蛙の幸運の象徴が結集した一品です。アゲートジオードの魅力的な結晶が、カエルの三本脚に彫りこんであり、風水の知恵に基づいたデザインです。カエルは古くから「お金が返る」や「無事に帰る」といわれ、縁起の良い生き物として広く知られています。この銭蛙は、前２本と後ろ１本の足を持ち、合計３本しかない特別なデザインです。三本の脚は、幸運を招き、財を集める力を象徴しており、お部屋やオフィスに飾ることで、豊かな未来を呼び込むお手伝いをします。アゲートジオード三本脚の銭蛙カエル置物は、贈り物や自分へのご褒美として最適で、美しさと縁起の良さを兼ね備えた特別なアイテムです。財運を引き寄せ、幸運を迎え入れるために、ぜひお手元にお迎えください。