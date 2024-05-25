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一番くじ ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー 全22種フルコンプリートセット
商品番号 D86237524841
商品名

一番くじ ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー 全22種フルコンプリートセット
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 6,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一番くじ『ザ・スーパーマリオブラザーズ・·ムービー』THESUPERMARIOBROS.MOVIE【新品、未開封】バラ売り不可でお願いします。全22種フルコンプリートセットラストワン賞　スーパースター無敵クッションA賞　ハテナブロッククッション×2個セットB賞　スーパーキノコクッションC賞　タンブラー　全6種コンプリートセットD賞　アイテムデザインタオル全6種コンプリートセットE賞　メラミン小皿　全6種コンプリートセット一度人の手に渡った品物になりますので、申し訳ありませんが神経質な方は購入をご遠慮下さい。発送の際はクッションは少し圧縮する場合があります。タンブラー、小皿は固定してダンボールに入れて発送致します。宜しくお願いします。キャラクター...コミック・アニメ・ゲームグッズ種類...プライズ/一番くじ一番くじドラゴンボール一番くじ鬼滅の刃一番くじヒロアカ一番くじエヴァンゲリオン一番くじワンピース
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