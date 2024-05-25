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◆◆【鶴亀】山車、神輿、だんぢり、蟇股彫刻 幅30ｃｍ 送料無料！ 【商品説明】 ご覧頂きありがとうございます。 ◆幅300ｍｍｘ高さ200ｍｍｘ厚み50ｍｍ。 ◆商品は、無垢材ですので多少の木のシミ有ります。 ◆神殿、神輿などの桁の上に取り付けるかえるまた彫刻部材です。 ◆商品内容を詳しくお知りに成りたい方は、ご遠慮なく （コメント欄）より御連絡ください。 ◆サイズには、多少の誤差が有ります。 【発送詳細】244 ◆発送は、佐川急便に成ります。 ◆送料無料！主題...動物素材...木彫