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★☆【鶴亀】山車、神輿、だんぢり、蟇股彫刻　幅30ｃｍ
商品番号 B14612552246
商品名

★☆【鶴亀】山車、神輿、だんぢり、蟇股彫刻　幅30ｃｍ
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 8,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆◆【鶴亀】山車、神輿、だんぢり、蟇股彫刻　幅30ｃｍ　送料無料！　【商品説明】　ご覧頂きありがとうございます。　　　◆幅300ｍｍｘ高さ200ｍｍｘ厚み50ｍｍ。　　　◆商品は、無垢材ですので多少の木のシミ有ります。　　　◆神殿、神輿などの桁の上に取り付けるかえるまた彫刻部材です。　　　◆商品内容を詳しくお知りに成りたい方は、ご遠慮なく　　　（コメント欄）より御連絡ください。　　　◆サイズには、多少の誤差が有ります。　【発送詳細】244　　　◆発送は、佐川急便に成ります。　　　◆送料無料！主題...動物素材...木彫
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