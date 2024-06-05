vintage ファック　手　オブジェ

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商品詳細
1970年代、ホンコン製のプラスチックオブジェになります。高さ約22cm。大きさあるので存在感あります。元々は単色ですが経年による退色で素晴らしいコントラストを醸した個体になります。このタイプは沢山所有していますが、これほどの雰囲気はなかなかないです。探していた方、おすすめします。祈り手プレイングハンドキリストマリア置物ファックFuckPEACEピースオブジェNEIGHBORHOODビンテージヴィンテージVintageレトロスカルドクロピンナップロカビリーウルフズヘッドミッドセンチュリー
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