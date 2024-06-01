スワロフスキー ぶどう 葡萄

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商品詳細
サイズは1番長いところで15.5センチです。箱や付属品はありません。旧ロゴです。（写真5枚目）欠けや傷は特に見当たりませんが、埃や金属部分の錆とくすみがみられます。それなりに古いものなので、中古品にご理解頂ける方よろしくお願いします。
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