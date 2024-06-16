美品★ 文化勲章受章作家 富永直樹 北村西望師事「旭日」猪 ブロンズ 桐箱付き

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画家名 富永直樹画題 旭日サイズ＜ブロンズサイズ＞縦幅：9横幅：25高さ：12（㎝）技法ブロンズ状態変色など無く綺麗な状態です。長期家庭保管品になりますので、完璧なものを求める方は、購入をご遠慮ください。長崎からの発送になります✩よろしくお願い致します♡o。+..:*低価額で出品しておりますので、責任を持ってご購入をお願いします。購入後のキャンセル、返品、クレームはお断りします。画家 略歴[生]1913.5.18.長崎[没]2006.4.11.東京彫刻家。本名は良雄。1938年東京美術学校彫刻科を卒業，1940年同校研究科修了。北村西望に師事し，1936年『F子の首』で文展に初入選。1950年『殊勲者』，1951年『山』，1952年『主将』で日展3年連続特選を果たす。1968年『平和の叫び』で日展文部大臣賞，1972年『新風』により芸術院賞を受賞。1974年芸術院会員に選ばれ，日展理事長(1979～83)，日本彫刻会理事長を務めた。1984年文化功労者，1989年文化勲章を受章。キリスト教的人物像などブロンズの男性像を中心に制作するが，堅実な写実から生まれる穏健な表現のなかに，躍動する生命の形を描き，独自の境地を開いた。#金属工芸#干支