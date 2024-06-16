美品】ヴィンテージ 燭台 ガラス 銅製 薔薇 置物 インテリア 工芸品 K2 ...

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ヴィンテージのフロストガラス製の燭台オブジェです。保管上の経年変化が見られますが、とても美しい年代物です。#gesundの銅像アート彫像商品はこちら#gesundの絵画アート彫像商品はこちら#gesundのインテリア 商品はこちら#gesundの欧州商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。ヨーロッパ ベルギー ヴィンテージ 薔薇 ガラス キャンドルホルダー 燭台 銅製 工芸品 アンティーク ロココ様式 置物 オブジェ イタリア 北欧 インテリア デンマーク オブジェ 暮らしの道具 お洒落 海岸風 シンプル アート 芸術 手作り 一点物 丁寧な暮らし シンプルな暮らし MoMA 96B180H05203A2535