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商品詳細
素材···木製（杉）山形県産テイスト···和風高さ···約60cm幅···約70cm家にあった木を丸伸銘木加工様で飾り棚に加工して頂いたものです。小さな板、オイル付き（写真5枚目）です。木根っこ根天然棚インテリア家具杉棚オブジェ
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