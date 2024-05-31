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- 【美品】モモナチュラル クラウドソファ ３P（３人掛け）用のカバー
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商品詳細
モモナチュラルクラウドソファ３P（３人掛け）用カバータイプ FGN-23名前 NANAカラー FOREST素材 ポリエステル92%ナイロン8%洗濯 OK定価 36,000円２０２３年2月に正規店で購入シミ汚れ傷穴なし洗濯済み#モモナチュラル#ソファカバー#ソファーカバー主な張り地···布・ファブリック
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