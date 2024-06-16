ロフトベッド パイプベッド シングル ベッドシングルベッドロータイプ耐震 ベッド

サイズ外寸：長さ203×幅101×高163さcm上段：ベッド部内寸196：cm下段：ベッド部内寸：196cm支柱の太さ：直径38mm重量約47kg耐荷重1段あたり約120kg素材スチール（塗装仕上げ）天板：MDF板（中密度繊維版）point1シンプルなデザイン木やスチールフレームによるモダンなデザインでシンプルな美しさを感じることができる。美しい木目調と直線的な形状のスマートスチールの組み合わせは、デザイン性がシンプルで洗練されたスタイルを体現している。point2魅力を生む材質天板にはMDF素材を使用しており、表面が平らで滑らかで、木の重厚と繊細も感じられるようだ。また、質も良い、長く、安心して使える。省スペースの設計2段ベッドで、スペースを最大限に節約して利用することができ、部屋がそれほど広くなります。point3頑丈な桟フレーム16本「安心なデザイン」ベッドは16本の支柱を使用、しっかりと支え、安心感がいっぱい感じられる。point4上下分割可能2段ベッドは上下に分割でき、2つのシングルベッドとして使えて、子供の成長に伴う、お部屋を別々にするときも、そのまま2つのベッドに分けてお使いいただけるので便利。point4簡易ハンガーラックとしてもパイプベッドだから、簡易ハンガーラックとして、タオルや衣類などのものを早くかけることができる普段からよく着る服やコートなどを掛けておくのに便利。point5転落防止のサイドフレーム -上部ベッド板には転落防止のサイドフレームが装備されており、より安心な睡眠環境を提供します。もっと見



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