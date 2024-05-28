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ノーマン・ロックウェル インテリアパズル 4枚セット
商品番号 N38170120551
商品名

ノーマン・ロックウェル インテリアパズル 4枚セット
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 1,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ノーマン・ロックウェルの額縁パズル4枚大きさ約42cm×42cm随分、色褪せた様に見えますが、元々古ぼかしっぽいパズルです。20年以上前の物なので多少、経年劣化による色褪せはあるかと思います。1枚パズルのピースがかけてるのがありますので写真にて確認お願い致します。#ノーマンロックウェル#ジグソーパズル
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