ごとうまゆみさん　鳥の置物　一輪挿し　最終1点

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まゆみ窯 糠白7寸かぶと鉢 | Linné まゆみ窯 糠白7寸かぶと鉢 | Linné

■商品一輪挿しの鳥の置物(陶器)1点■詳細3〜4年前のデザフェスで5,000円強で購入しました。配置スペースが逼迫してきたため出品します。画像1枚目の手前2点は売り切れで最後の１点となります。■発送陶器ですので割れないように十分に梱包して発送します。らくらくメルカリ便にて匿名発送します。#デザインフェスタ#デザフェス#陶器小物#一輪挿し