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ごとうまゆみさん　鳥の置物　一輪挿し　最終1点
商品番号 Y93553319042
商品名

ごとうまゆみさん　鳥の置物　一輪挿し　最終1点
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■商品一輪挿しの鳥の置物(陶器)1点■詳細3〜4年前のデザフェスで5,000円強で購入しました。配置スペースが逼迫してきたため出品します。画像1枚目の手前2点は売り切れで最後の１点となります。■発送陶器ですので割れないように十分に梱包して発送します。らくらくメルカリ便にて匿名発送します。#デザインフェスタ#デザフェス#陶器小物#一輪挿し
http://narcologia.ru/goods/peroration247715.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral515032.html
http://narcologia.ru/goods/assessor407903.html
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