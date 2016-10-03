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Mellow glass 硝子の家 タナカユミ
商品番号 K69345076339
商品名

Mellow glass 硝子の家 タナカユミ
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 18,060 円
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商品詳細

Mellowglassメローグラスタナカユミさんの作品になります。都内の展示会で購入した新品になります。※屋根の雲は取り外しできません素材...ガラス
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Mellow Glass タナカユミ – チルチンびと広場

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Mellow Glass | もみじ市 2019

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Mellow glass 硝子の家 タナカユミ
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