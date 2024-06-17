古道具／ヴィンテージトランク

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味のあるレザートランク［古道具］ - 骨董・アンティーク ...



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アンティーク雑貨 和製ビンテージ 本革 ヴィンテージスタイルを盛り上げる古い趣のトランク(収納、ディスプレイ)



アンティーク トランク/スーツケース/レザー/キャメルカラー/イギリス B14



フランス 小さなアンティークトランク



アンティーク雑貨 1940年頃 古い質感が味のあるアンティークトランク(収納箱)(1)



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アンティーク トランク - ヴィンテージ雑貨の通販【OttO ANTIQUES ...



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アンティーク キャンバスの古いトランク | REFACTORY antiques

ヴィンテージのトランクケースです。かなり古いもので、アメリカのヴィンテージを中心とした物を取り扱っているお店で購入しました。◆ヴィンテージ、アンティーク商品の為、傷、汚れ、使用感がありますが、この雰囲気が時を重ね素晴らしい味を出しています。インテリア雑貨としてディスプレイ、または見せる収納などに使って頂くと映えると思います。【サイズ】※素人採寸W約72cm×H約39cm×D約19cm【重さ】約3kg【詳細】・持ち手部分は、おそらく革だと思いますが、かなりボロボロです。・全体的に経年による擦れや傷などがあります。材質は、よく分からないですが、木材かと思われます。・内部は、シミがあり、古着屋さんのような古いニオイがします。・蓋のロックは3箇所で、真ん中のロックにはカギ穴があるけれどカギはありません。真ん中のロックは少し硬いですが、壊れてはいません。左右も大丈夫です。#カフェ#古道具#インテリア#トランク#カバン#ディスプレイ#雑貨#店舗什器#古家具#古道具#ブロカント#アンティーク#レトロ#ビンテージ#アトリエ#洋館洋間#オブジェ主な素材···木製