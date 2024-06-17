  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
古道具／ヴィンテージトランク
商品番号 W61085705588
商品名

古道具／ヴィンテージトランク
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 2,120 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

ヴィンテージのトランクケースです。かなり古いもので、アメリカのヴィンテージを中心とした物を取り扱っているお店で購入しました。◆ヴィンテージ、アンティーク商品の為、傷、汚れ、使用感がありますが、この雰囲気が時を重ね素晴らしい味を出しています。インテリア雑貨としてディスプレイ、または見せる収納などに使って頂くと映えると思います。【サイズ】※素人採寸W約72cm×H約39cm×D約19cm【重さ】約3kg【詳細】・持ち手部分は、おそらく革だと思いますが、かなりボロボロです。・全体的に経年による擦れや傷などがあります。材質は、よく分からないですが、木材かと思われます。・内部は、シミがあり、古着屋さんのような古いニオイがします。・蓋のロックは3箇所で、真ん中のロックにはカギ穴があるけれどカギはありません。真ん中のロックは少し硬いですが、壊れてはいません。左右も大丈夫です。#カフェ#古道具#インテリア#トランク#カバン#ディスプレイ#雑貨#店舗什器#古家具#古道具#ブロカント#アンティーク#レトロ#ビンテージ#アトリエ#洋館洋間#オブジェ主な素材···木製
http://narcologia.ru/goods/response505142.html
http://narcologia.ru/goods/competitive202881.html
http://narcologia.ru/goods/recycling116014.html
古道具／ヴィンテージトランク
アンティーク トランク from ENGLAND スーツケース トランクケース
古道具／ヴィンテージトランク
味のあるレザートランク［古道具］ - 骨董・アンティーク ...
古道具／ヴィンテージトランク
レトロ ヴィンテージ アンティーク 船トランク スーツケース 見せる収納 テレビ台 ローテーブル コーヒーテーブル - 東京 西荻窪 Northwest-antiques
古道具／ヴィンテージトランク
アンティーク雑貨　和製ビンテージ　本革　ヴィンテージスタイルを盛り上げる古い趣のトランク(収納、ディスプレイ)
古道具／ヴィンテージトランク
アンティーク トランク/スーツケース/レザー/キャメルカラー/イギリス B14
古道具／ヴィンテージトランク
フランス 小さなアンティークトランク
古道具／ヴィンテージトランク
アンティーク雑貨　 1940年頃　古い質感が味のあるアンティークトランク(収納箱)(1)
古道具／ヴィンテージトランク
レトロ ヴィンテージ アンティーク 船トランク 見せる収納 テレビ台 ...
古道具／ヴィンテージトランク
ビンテージ トランク Vintage trunk トランクケース アンティーク 店舗 ...
古道具／ヴィンテージトランク
アンティーク ヴィンテージ アルミトランク 大型トランク ジュラルミン ...
古道具／ヴィンテージトランク
AOKI&CO ビンテージ トランク Vintage trunk トランクケース ロー ...
古道具／ヴィンテージトランク
トランクケース アンティーク ヴィンテージスーツケースの撮影の小道具ホームストレージボックス木製荷物レトロウィンドウ装飾家具スーツケース 家の装飾に適しています (Color : Vintage, Size : Set of 3)
古道具／ヴィンテージトランク
アンティーク トランク - ヴィンテージ雑貨の通販【OttO ANTIQUES ...
古道具／ヴィンテージトランク
アンティークトランクケースヴィンテージ www.krzysztofbialy.com
古道具／ヴィンテージトランク
アンティーク キャンバスの古いトランク | REFACTORY antiques

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru