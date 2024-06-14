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- SALE【新品未使用】 2個 カレー皿 チャンプルー皿 パスタ皿 やちむん 沖縄
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商品詳細
お皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)お皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)、皿/プレート【新品未使用】2個カレー皿チャンプルー皿パスタ皿やちむん 沖縄形や模様の歪み等の違いがありますがそれも含めてやちむんの魅力です。極力丁寧に梱包して発送します万が一の出荷後の破損等は対応できかねます。よろしくお願いいたします※神経質な方はお控えください。※サイズは画像を参照ください。
http://narcologia.ru/goods/traverse555526.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi59547.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion769978.html
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