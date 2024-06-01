ASIRPA さま専用アゲート　瑪瑙　猫　天然石置物

バイカラーとジオードが愛らしい、瑪瑙の猫になります。ジオードはキラキラ、もこもこして可愛いです。自立します大きさは、89×110×11.6ミリ。天然石故の欠け、石目、インクルージョンはご承知おき下さい。単品でのお値下げ、又、セット販売でのバラ売りは致しません。カリビアン…6800円猫…3900円計10700-おまとめ割400=10300



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