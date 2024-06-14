天使のメロディ シュテファン・ロッホナー ヴィンテージ ステンドグラス 楽器

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Google Earth （美術館 インデックス） Google Earth （美術館 インデックス）



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室内楽曲・新譜速報１ 室内楽曲・新譜速報１



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#全てのステンドグラスはこちらからシュテファン・ロッホナーヴィンテージステンドグラス天使のメロディー薔薇垣の聖母グラスマスターズ社美術館ティファニー金ファブリルガラススタジオバカラサンルイ春海商店クリストフルアールヌーヴォー天使マリアキリストディズニーアメリカ美術館トロントカナダモネゴッホ犬猫窓ラッセントーマスキンケードフランクロイドライトマルクシャガールクリムトルノワールセザンヌゴーギャンピカソエミールガレドームナンシーマイセンセーブルピュイフォルカクリスタルガラスラリックインテリア飾りオブジェアンティーク好きにこちらは現在廃盤となったアメリカのグラスマスターズ社が、15世紀のドイツの画家、シュテファン・ロッホナー(1400-1451年頃)の再現として作成されたAngelMelody(天使のメロディ)です。オリジナルは、1450年頃に制作された「薔薇垣の聖母」という作品で、満開の薔薇が咲くあずまやで休んでいる聖母子と、ロッホナー特有の子供の姿をした天使たちが描かれている作品で、ケルンのヴァルラーフ・リヒャルツ博物館に展示に 収蔵・展示されております。今回のステンドグラスは薔薇垣の聖母の一部をクローズアップした作品になります。フラットなガラスに、透過性エナメルペインティングで彩色され表面に起伏があり、フレームは金属製です。そしてハンドメイド品で焼成処理を経ているので年月が経ったとしても色褪せることがありません。フレームの左上にGlassmasters1990madeinU.S.Aと下部に、Unicefの文字とマークが入っております。光に透かすと、驚くほど美しく、エレガントな色合いと存在感を見せてくれるステンドグラスです。こちらの作品は壁にかける用の穴とチェーンが上部についていますので様々な用途に利用していただけます。グラスマスターズ社は、多くの美術館や博物館、さらにはディズニーからでさえレプリカの委託ライセンス生産を受け、様々なショップで販売されていました。【寸法】幅 約18.8cm×13.8cm【状態】非常に美しい状態です。（ヴィンテージの御品です）