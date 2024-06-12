アンティーク燭台キャンドルホルダー

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すっきりとしたシルエットに華奢なアームが上品 キャンドルスタンド 3 ... すっきりとしたシルエットに華奢なアームが上品 キャンドルスタンド 3 ...

数年前にアンティークショップで購入致しました。素材は刻印がないので不明です。アームの曲線が綺麗です。置物として飾っていました。サイズ横→上のキャンドル立て部分 両端 29cm縦→両端の長い方 27cm 真ん中 24cm※多少の誤差はお許し下さい。分解出来ます。 キャンドルスタンド３連キャンドルホルダー古雑貨ろうそく立てアンティーク古雑貨クリスマスビンテージハロウィンテイスト···アンティーク・クラシック