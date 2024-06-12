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アンティーク燭台キャンドルホルダー
商品番号 T70899667123
商品名

アンティーク燭台キャンドルホルダー
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 2,796 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前にアンティークショップで購入致しました。素材は刻印がないので不明です。アームの曲線が綺麗です。置物として飾っていました。サイズ横→上のキャンドル立て部分　　　　両端　　　　29cm縦→両端の長い方　27cm　　真ん中　　　　24cm※多少の誤差はお許し下さい。分解出来ます。　　　キャンドルスタンド３連キャンドルホルダー古雑貨ろうそく立てアンティーク古雑貨クリスマスビンテージハロウィンテイスト···アンティーク・クラシック
http://narcologia.ru/goods/ordering36879.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring14596.html
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