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SGZ×IVXLCDM®×ESP MUTECLIP -Version II-
商品番号 T94198018784
商品名

SGZ×IVXLCDM®×ESP MUTECLIP -Version II-
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 20,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Sugizoさんのコラボアイテムです。ギターに一度取り付けていたため使用感があります。カラーはブラックになります
http://narcologia.ru/goods/cotton24361.html
http://narcologia.ru/goods/preference315138.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce838855.html

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