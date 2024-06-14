ベネチアングラスレッド・ペア

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商品詳細
ムラーノ島で作られた金彩が美しいベネチアンガラス現地輸入保存品未使用ベネチアレッドは金を溶かした赤になり繊細な花のハンドメイド作品が飾り棚を華やかにします。高さ17cmx径7.5cmリサイクル箱での二重梱包での発送です。#ベネチアングラス#ワイングラス
http://narcologia.ru/goods/update179895.html
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