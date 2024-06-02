【極希少 】 付属品完備 エルメス 万華鏡 ３本セット 煌びやか 木箱 レア

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ご覧いただきありがとうございます。値下げ交渉や気になることがあれば、コメント欄より質問してください。即購入OKです。購入先は、古物市場です。非常に珍しい、エルメスの万華鏡になります。３本セットですが、どの万華鏡も模様が違って、素敵なお品物です。専用の箱も木箱になっており、付属品も完備していますのでおすすめです。◎商品内容◎HERMESエルメス万華鏡３本セット付属品完備木箱◎カラー◎オレンジ◎サイズ◎万華鏡長さ：約13㎝※多少の誤差があります。◎状態◎万華鏡、木箱共に、多少の小傷や汚れがありますが、問題なく使用できます。万華鏡の模様については、一部模様を掲載しています。(写真6枚目)※自宅保管の為、他にも細かな小傷や汚れなどがあるかもしれません。神経質な方のご購入はお控え下さい。◎付属品◎木箱、保存袋、カード(写真1枚目に掲載のもの)