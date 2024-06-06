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ホワイトローズ　篭付カレー皿5枚セット
商品番号 U45736344059
商品名

ホワイトローズ　篭付カレー皿5枚セット
ブランド名 トノ
特別価格 税込 1,702 円
在庫状況 あり

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商品詳細

頂いたまま未使用の、篭に入ったカレー皿5枚セット未使用ですが、自宅保管にご理解頂ける方の、ご検討お願いいたします。外箱に入ったまま、梱包させて頂きます^_^皿直径→21cm深さ→4cm
http://narcologia.ru/goods/rebellion26278.html
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