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- トパーズ丸玉 1.2kg －ｍｔ589
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商品詳細
◆トパーズ丸玉の出品となります。◆トパーズのヒーリング効果○自分に必要なものやチャンスを引き寄せる○直観力と洞察力○転職のお守り○憂鬱を払い、明るい希望をもたらす○曖昧な物事をはっきりさせる○恋愛成就コメントお待ちしております！#トパーズ#丸玉#天然石#鉱物#鉱石#置物#パワーストーン#小物#水晶#ブレスレット#インテリア#原石#アメジスト#クラスター#インテリアwtckkmt
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