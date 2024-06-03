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AY003) ゲーベル フンメル人形 男の子 小鳥
商品番号 J51469226000
商品名

AY003) ゲーベル フンメル人形 男の子 小鳥
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 1,656 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゲーベル社　フンメル人形です。Hummel人形特有の着色ムラがございますが、大きな欠け、シミ等はございません。職人によりひとつひとつ手作りになっておりますので、表情や風合いの違いが楽しめるフィギュアになります。世界中にファンがいる中で生産終了になり、入手困難の品物になります。　置物、アンティーク、お人形のコレクターの方におすすめです。サイズ約　13センチ×11センチ（男の子の部分だけですと10センチ程です。）※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。※本品はあくまで中古品になりますので、ご理解いただける方のみのご購入をお願いいたします。種類···ミニチュア素材···陶器・磁器テイスト···アンティーク・クラシック、カントリー風、モダン、北欧モダン高さ···～19.9cm
http://narcologia.ru/goods/encourage937572.html
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